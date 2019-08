Guatemalas nye president varslar kamp mot Trumps asylavtale

utenriks

– Målet er oppfylt, sa ein rørt Giammattei då han erklærte seg som vinnar av presidentvalet søndag.

Han har tre gonger tidlegare prøvd å vinne presidentvervet i Guatemala. Fjerde forsøk lykkast.

Første runde av valet vart halde i juni. Då endå den tidlegare fengselsdirektøren på andreplass med 14 prosent av stemmene. Favoritten og tidlegare førstedame, sosialdemokraten Sandra Torres, fekk då 25 prosent av stemmene.

Men i andre valrunde søndag fekk Giammattei rundt 58 prosent av stemmene, i tråd med prognosane. Torres fekk rundt 42 prosent, viste resultatet då 99,4 prosent av stemmene var talt opp ved 7-tida norsk tid måndag morgon.

Berre 4 av 10 registrerte veljarar stemte.

Korrupsjon

Torres vart Giammatteis hovudutfordrar etter at kandidaten Thelma Aldana vart ekskludert frå deltaking i valet. Aldana leigde tidlegare påtalemakta i landet, og ho slo hardt ned på korrupsjon.

Saman med det FN-støtta antikorrupsjonsorganet CICIG førte Aldanas arbeid til at tidlegare presidentar, ministrar og næringslivsleiarar vart fengsla.

Jimmy Morales, som har vore president sidan 2016, trekte i fjor Guatemala ut av CICIG. Han er sjølv skulda for korrupsjon. Morales' tre forgjengarar har vorte dømt for korrupsjon.

Migrasjonsavtale

I ein kjensleladd sigerstale sa Giammattei, medan han støtta seg på krykkene han bruker fordi han har multippel sklerose (MS), at vegen fram til sig har vore lang.

– Eg er svært glad. Det er logisk. Det har vore tolv år med kamp. Tolv års ventetid på å tene landa mitt, sa Giammattei.

Giammattei overtar som president 14. januar.

Giammattei og Torres har begge fokusert på kamp mot korrupsjon i valkampen. Men siste runde av valet vart dominert av motstanden frå begge mot den kontroversielle avtalen som Morales inngjekk 6. juli med USAs president Donald Trump.

Asylavtalen gjer at landet unngår «drastiske sanksjonar, mange av dei med det mål å skade økonomien vår kraftig», som toll og reiserestriksjonar, har Morales sagt.

USA-press

Giammattei vil no komme under kraftig press frå USA om å setje i verk avtalen, som gjer det mogleg for USA å sende asylsøkarar frå Honduras og El Salvador til Guatemala. Guatemala er prega av omfattande fattigdom og kriminalitet. USA kallar Guatemala eit trygt tredjeland.

I praksis blir landa ein buffersone for USA.

– Dette er ikkje rett for landet vårt. Viss vi ikkje har evne til å ta vare på vårt eige folk, tenk då korleis situasjonen vil bli for utlendingar her, sa Giammattei i eit intervju med Reuters på valdagen søndag.

Håper på løysing

– Eg håper at det i denne overgangsperioden vil opne seg dører som gir oss meir informasjon, slik at vi, frå ein diplomatisk ståstad, kan sjå på kva vi kan gjere for å fjerne element som ikkje er bra for oss frå avtalen, eller å sjå på korleis vi kan komme til ei semje med USA, seier han.

Avtalen er òg svært upopulær blant folk flest i Guatemala. Ifølgje ei meiningsmåling i avisa Prensa Libre før helga svarte meir enn åtte av ti at dei er motstandarar av at Guatemala skal akseptere utanlandske asylsøkarar.

Giammattei vil prøve å løyse migrantutfordringane med å bygge det han kallar ein «investeringsmur» i Guatemalas grenseregion mot Mexico. Håpet hans er at det vil framme økonomisk utvikling og oppmode folk til å halde seg i heimlandet.

