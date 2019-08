Minst 24 omkomne i flaum i Vietnam

utenriks

Tyfonen Wipha, som trefte land 2. august, førte til flaum både i fjellområde sør i landet og i den nordlege delen av landet. 13 personar vart meldt omkomme. Seinare har fleire sakna vorte funne. Talet er no stige til 24, opplyste styresmaktene måndag.

Framleis er seks personar meldt sakna nord i Vietnam.

Flaumen har òg gjort skadar på avlingar og infrastruktur. Nesten 3.900 hus stod under vatn sør i landet. Det same gjorde over 22.000 hektar med avlingar. Oppdrettarar av akvariefisk melder om øydeleggingar på eit til saman 142 hektar stort område, og 4.300 bur med oppdrettsfisk i elvar har vorte øydelagde.

Vegar har òg vorte øydelagde, mellom anna ein hovudveg som går til turistbyen Dalat i fjella i sør.

Skadane blir anslåtte til å utgjere ein verdi på over 400 millionar kroner, det høgaste anslaget på fleire år.

(©NPK)