Nederlag for Argentinas president i primærvalet

Sentrums-venstrekandidat Alberto Fernández gjekk leiande ut av primærvalet søndag med god margin, men ikkje sikker leiing. Då 87 prosent av stemmene var talde opp hadde Fernández ei oppslutning på 47,5 prosent, medan Macri hadde så vidt over 32 prosent. Tidlegare finansminister, sentrumspolitikar Roberto Lavagna, kom på tredjeplass med 8,3 prosent av stemmene.

– For dei som ikkje stemte på meg, lovar eg å jobbe hardt slik at dei forstår meg, sa Fernández då han møtte tilhengarar i Buenos Aires søndag kveld.

Prosessen går no vidare med dei to som fekk flest stemmer til neste valrunde, som skal haldast 27. oktober. Argentinas vallover krev at ein kandidat må ha 45 prosents oppslutning for å vinne direkte, eller 40 prosent og med minst 10 prosentpoeng leiing over den næraste konkurrenten.

Viss ikkje dette skjer i oktober, vil det bli halde ein andre valrunde 24. november.

Alberto Fernández stiller til val med tidlegare president Cristina Fernández som kandidaten til visepresident.

