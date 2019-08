Russiske forskarar døydde medan dei utvikla nytt våpen

utenriks

Alekseij Likhatsjov, sjef for det statlege kontrollerte atombyrået Rosatom, seier at dei vil halde fram testinga av det nye våpenet trass i ulykka.

– Det beste er at vi held fram arbeidet vårt med dei nye våpena – i minnet om dei. Vi utfører oppgåva vår for moderlandet og tar vare på tryggleiken på ein påliteleg måte, sa Likhatsjov måndag i samband med ein minneseremoni for dei avdøde forskarane.

Førre veke melde det russiske forsvarsdepartementet at to personar døydde og seks vart skadde i eksplosjonen, som skjedde under testing av ein jetmotor på marinebasen. Det russiske atombyrået kunngjorde måndag at eksplosjonen òg tok livet av fem forskarar og at tre andre vart skadde.

Det er likevel ikkje kjent om dei fem forskarane er blant dei to som først vart melde døde, og det endelege talet på omkomne er førebels uklart.

Ulykka skjedde på ein arktisk militærbase i Arkhangelsk torsdag førre veke. Arkhangelsk ligg ved Kvitsjøen – om lag 450 mil unna grensa til Noreg. Det er kortare avstand til Kirkenes enn det er frå Kirkenes til Mo i Rana.

(©NPK)