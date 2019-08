Sør-Korea slår tilbake mot Japan med handelstiltak

utenriks

Dermed aukar handelskonflikten mellom dei to demokratiske marknadsøkonomiane.

Striden ser ut til å vere meir prega av kjensler enn økonomiske faktorar, meiner analytikarar. Dei viser til at dei to USA-allierte landa no risikerer å setje tryggingssamarbeid på spel til fordel for innanrikspolitiske vurderingar, og dermed skape bekymring i Washington.

Sør-Koreas handelsminister Sung Yun-mo sa måndag at Japan blir stroke frå lista over 29 utvalde land som får fordelsbehandling i handel med Sør-Korea. Grunngivinga er at Japan ikkje har halde seg til internasjonale prinsipp rundt eksportkontroll av sensitive materiale, uttalte Sung.

Sør-Korea har ikkje spesifisert kva landet meiner er problematisk rundt Japans eksportkontroll.

Endringane er venta å tre i kraft i september.

Japan varsla tidlegare denne månaden auka handelskontroll med Sør-Korea og grunngav det med til omsyn til nasjonal sikkerheit. 28. august blir Sør-Korea fjerna frå Tokyos liste over 27 land som nyt godt av få handelsrestriksjonar med Japan.

Det betyr at sørkoreanske eksportørar må bruke meir tid på administrative oppgåver for å få eksportlisensar til Japan.

Førre månad innførte Japan avgrensingar på eksport av høgteknologi som er viktig for Sør-Koreas produksjon av mellom anna smarttelefonar.

