Saudi-Arabias Aramco melder om redusert resultat

utenriks

Inntektene til Aramco i første halvår 2019 sokk med 12 prosent til 46,9 milliardar dollar på grunn av redusert oljepris. Men det betyr ikkje at ikkje gigantselskapet framleis blir rekna som det mest profitable selskapet i verda.

Presentasjonen av halvårsresultatet fell saman med at det indiske olje- og kjemikonglomeratet Reliance Industries melder at dei har selt 20 prosent av aksjane selskapet har til Aramco for 15 milliardar dollar.

Det er første gong det statseigde Aramco offentleggjer halvårsresultatet sitt. Det skjer etter at selskapet i april for første gong opna rekneskapane sine i samband med at dei gjer seg klar til å noterast på børsen.

Det er ikkje klart når selskapet skal børsnoterast, og heller ikkje om det skjer i London, New York eller Hongkong. Truleg skjer det neste år eller i 2021.

I mellomtida har Saudi-Arabia gjort ei rekke endringar for å førebu børsnoteringa, i tillegg til å opne rekneskapen. Mellom anna er det innført ein ny oljeskatt, og det er opna for uavhengig revisjon av oljegiganten.

Børsnoteringa er eit ledd i Saudi-Arabia sin innsats for å gjere seg meir uavhengig av olja i framtida.

(©NPK)