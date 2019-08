Skogbrann på Gran Canaria framleis ute av kontroll

utenriks

Brannen, som oppstod laurdag ved byen Juncalillo oppe i fjella på den vulkanske øya, hadde søndag kveld ikkje spreidd seg i særleg grad ut over dei om lag tusen hektara som var ramma. Brannen var likevel verken stabilisert eller under kontroll av brannmannskapa som prøvde å få bukt med flammane, melder avisa El Mundo natt til måndag.

Ni helikopter og to fly har floge kontinuerleg over området og dumpa vatn ned på dei brennande fjellsidene. Likevel kunne ikkje presidenten over øygruppa, Ángel Victor Torres, love noka snarleg endring om statusen av innsatsen.

Det var natt til måndag meldt om kraftig vind i området og over 230 mannskap på bakken er sett inn for å hindre spreiing av brannen. Omkring 1.000 personar vart evakuerte frå dei ramma områda laurdag, og dei fekk framleis ikkje flytte tilbake søndag, sa talsmenn for styresmaktene søndag kveld.

Ein 55 år gammal mann er arrestert, mistenkt for å ha forårsaka brannen ved uforsiktig bruk av eit sveiseapparat, melder nyheitsbyrået AFP.

