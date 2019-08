Streng sikkerheit rundt id-feiring i Kashmir

utenriks

Den største moskeen i regionen, Jama Masjid, fekk ordre om å halde stengt måndag, og folk får berre lov å gå åleine eller i par til lokale, mindre moskear for å be.

Folk flest må halde seg heime etter at styresmaktene innførte portforbod då den hindunasjonalistiske indiske regjeringa oppheva sjølvstyret for åtte dagar sidan.

Både internett og telefonsambandet har vore kutta sidan det, og titusenvis av soldatar har okkupert Srinagar og andre viktige byar og landsbyar i Kashmirdalen.

Styresmaktene letta litt på restriksjonane søndag så folk kunne handle mat og forsyningar før id, som er ein av dei viktigaste muslimske festdagane.

Skjerpa etter uro

Men sikkerheita vart skjerpt igjen som følgje av nokre mindre protestar der fleire hundre menneske deltok. Politibilar patruljerte gatene søndag kveld og bad folk dra heim.

– Det er utruleg at vi blir tvinga til å halde oss heime under denne festivalen. Dette er festivalen til gleda og lykka, seier Shanawaz Shah.

Fleire tusen menneske deltok i ein protest etter fredagsbønna førre veke, då dei ropte at dei ville ha fridom og kravde at India trekte seg ut. Politiet spreidde demonstrantane med tåregass og gummikuler, men nekta etterpå for at det hadde vore nokon protest.

Kashmirs politisjef Dilbagh Singh insisterer på at Kashmir er heilt fredeleg. Ein episode i sentrum av Srinagar definerer ikkje heile dalen eller staten, sa han.

Indias utanriksdepartement delte bilde som viser folk som besøkjer moskear, men spesifiserte ikkje kvar bilda var tatt.

Kontinuerleg opprør

Statsminister Narendra Modi hevdar at grunnlovsendringane er nødvendige for å fremme fred og velstand i ein region som i fleire tiår har vore prega av eit kontinuerleg opprør mot indisk styre.

Regjeringas vedtak inneber at Kashmir, der einaste delstat med muslimske fleirtal, mistar den grunnlovsfesta retten til sjølvstyre, og at delstaten Jammu og Kashmir blir nedgradert til to føderale territorium.

Modi har omfattande støtte i India for vedtaket, men lokale leiarar i Kashmir meiner at opphevinga av sjølvstyret berre gjer situasjonen verre og skaper meir uro

Pakistan reagerer

Vedtaket har utløyst raseri i Pakistan, som også gjer krav på Kashmir. I ein serie tweetar søndag samanlikna Pakistans statsminister Imran Khan den indiske taktikken med målet til nazistane om Lebensraum.

Pakistan har allereie utvist den indiske ambassadøren, stansa det vesle som fanst av bilateral handel, og suspendert all transport over grensa i protest.

Pakistans utanriksminister Shah Mahmood Qureshi og opposisjonsleiaren Bilawal Bhutto Zardari besøkte den pakistanske delen av Kashmir i samband med id for å vise sin solidaritet.

Integrere i India

Modi meiner tiltaka gjer det lettare å integrere Kashmir fullt ut i India og fremme økonomisk utvikling.

Før vedtaket førre veke hadde innbyggarane i Kashmir spesialprivilegium som retten til å eige land eller ha visse jobbar i administrasjonen og på universitet.

Modi seier at når Kashmir no er fullt medlemmer av den indiske unionen, vil det bli fleire jobbar og mindre korrupsjon og byråkrati.

(©NPK)