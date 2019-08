Taliban og USA ferdige med siste samtalerunde

utenriks

Den åttande og siste runden med samtalar mellom forhandlarar frå USA og Taliban i Qatars hovudstad Doha vart avslutta etter midnatt natt til måndag, ifølgje Talibans talsmann Zabiullah Mujahid.

– Begge partar er samde om å konsultere dei respektive leiarane sine for neste skritt, skriv han på Twitter.

Det var måndag ingen umiddelbare utsegner frå USAs ambassade i Kabul. Men dagen før skreiv USAs spesialutsending Zalmay Khalizad på Twitter at han håpar dette er den siste id-en der Afghanistan er i krig, og viste til id al-adha-feiringa.

I Kabul har spenninga vore stor dei siste dagane om at ei kunngjering av ein avtale mellom USA og Taliban kan vere nær kommande. Ein slik avtale vil innebere at USA startar uttrekking av soldatane sine, medan Taliban garanterer for at landet ikkje lenger blir tilhaldsstad for jihadistar.

– Mange skriftlærde trur at den djupare meininga med id al-adha går ut på å ofre egoet sitt. Leiarar frå alle partar i krigen i Afghanistan bør legge dette på hjarta i det vi prøver å oppnå fred, skreiv Khalizad søndag, etter at president Ashraf Ghani i ein id-tale sa at ingen utanfrå skal blande seg.

– Vi ønsker inga innblanding utanfrå, sa han.

Ghani meiner det er viktig å vente til etter presidentvalet 28. september for å gi Kabul mandat til å bestemme over framtida i landet. Men Khalizad håper på ein fredsavtale med Taliban innan 1. september.

