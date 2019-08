Tyskland trekker seg ikkje frå Amazonasfondet

utenriks

Bistandsminister Gerd Müller, som besøkte Brasil i juli, seier at departementet vil framleis bidra til Amazonasfondet, som Noreg er den største bidragsytaren til.

– Urfolksorganisasjonar, miljøorganisasjonar og representantar frå regjeringa snakka positivt om det viktige og vellykka samarbeidet, sa Müller. Han la til at samtalane med miljøvernministeren i Brasil Ricardo Salles hadde vore opne og konstruktive.

Før helga varsla den tyske miljøvernministeren Svenja Schulze at ho vurderer å stanse støtte til regnskogprosjekt i Brasil, og at dei i første omgang fryser 35 millionar euro. Det kjem av tvil om Brasil framleis meiner alvor med å redusere nedhogginga av regnskogen.

Bolsonaro reagerer

Søndag svarte presidenten i Brasil Jair Bolsonaro på Schulzes utspel med å seie at Brasil ikkje treng tysk hjelp.

– Tyskland får ikkje kjøpe Amazonas. Dei kan bruke desse pengane slik dei vil, Brasil treng dei ikkje, sa han til journalistar i Brasilia.

Bolsonaro har tidlegare sådd tvil om forskinga på menneskeskapte klimaendringar. Han har uttalt at Amazonas er eit brasiliansk ansvar som andre land ikkje har noko med å bestemme over. Han blir kritisert for at tempoet i nedhogginga av regnskogen har auka kraftig sidan han tok over som president.

Amazonasfondet i fare

Sidan 2008 har Tyskland brukt 95 millionar euro årleg på ulike miljøvernprogram i Brasil, og landet er eitt av tre som bidrar til Amazonasfondet. Fondet finansierer tiltak for å verne den brasilianske regnskogen.

Regjeringa til Bolsonaro har varsla at fondet kan bli avvikla, og Noreg har òg uttrykt tvil om framtida til fondet viss ikkje avskoginga i Amazonas blir avgrensa.

Ein rapport frå romforskingsinstituttet i Brasil INPE førre veke viser at 2.254 kvadratkilometer skog vart hoggen ned berre i juli, ein auke på 278 prosent i forhold til same månad i fjor.

Ein rapport påpeikar at avskoginga no går så fort at vippepunktet kan nærme seg der det blir umogleg å hindre at regnskogen blir forvandla til ein tørr savanne. Dette kan i så fall få store konsekvensar for klimaet både i Brasil og resten av verda.

(©NPK)