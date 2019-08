Ebola-medisin viser seg svært effektiv i testforsøk

utenriks

– REGN-EB3 og mAb114 er dei første medisinane som i ein vitskapleg studie klart viser betydeleg reduksjon i døyingstala for folk som er smitta av ebolaviruset, seier Anthony Fauci, som leier amerikanske National Institutes of Health (NIH).

Pasientar som har fått to andre medisinar som i forsøk har vist seg mindre effektive og derfor ikkje lenger blir testa ut, får no moglegheit til å gå over til dei to nye medisinane, opplyser det føderale amerikanske helseinstituttet.

Den endelege analysen av studien vil vere klar i slutten av september eller byrjinga av oktober. Då blir dei fullstendige resultata sende inn for publisering i eit medisinsk tidsskrift, opplyser han.

NIH, helsestyresmaktene i Kongo og Verdshelseorganisasjonen (WHO) hyllar i ei felles fråsegn «det usedvanlege teamet med individ som har arbeidd under svært vanskelege forhold for å utføre denne studien», og dessutan pasientane og familiane deira.

Over 1.800 menneske har døydd av ebola i Kongo sidan utbrotet starta i august i fjor.

Mens medisinen som no er utprøvd, viser seg effektiv for dei som allereie er smitta, uttaler Fauci at målet er å utvikle ein vaksine som kan hindre smitte.

