Hongkongs flyplass innstiller alle avgangar etter nye demonstrasjonar

– All innsjekking til avgangar vart suspendert klokka 16.30. Andre avgangar og landingar for resten av dagen går som planlagt. Flyselskapa vil ta seg av passasjerar som ikkje har fått fullført innsjekkinga, opplyser flyplassen.

– Folk blir bedne om ikkje å dra til flyplassen, heiter det vidare.

Samtidig tysdag oppmoda FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, styresmaktene i Hongkong til å vere tilbakehaldne. Ho ber òg om uavhengig gransking rundt bruk av vald under demonstrasjonane.

Blokkerer

Tidlegare tysdag ettermiddag samla fleire hundre demonstrantar seg i avgangshallen, for andre dag på rad i protest mot politivald.

– Vi prøver å hindre flygingar i dag, på same måte som i går, ved å blokkere heile avgangsområdet slik at besøkande eller folk som prøver å forlate Hongkong, ikkje kan dra, sa Joshua Wong, ein av demonstrantane.

Demonstrantane håper styresmaktene taper inntekter ved at flygingar blir innstilte, la han til.

Samtidig held fleire tusen andre demonstrantar fram sitt-ned-aksjonen for femte dag på rad i hallen for reisande som kjem til flyplassen. Nokre av dei deler ut løpesetlar der dei opplyser om politivald mot aktivistar.

Støtte og motstand

Nokre reisande gav uttrykk for at dei støttar demokratiforkjemparane.

– Demonstrantane er dei herlegaste folka i verda. Eg forstår grunnlaget for protesten, og dei har eit poeng: Det handlar om fridom og demokrati og er utruleg viktig, seier den 65 år gamle briten Pete Knox, som skulle til Vietnam.

Andre såg ut til å ha fått nok.

– Eg trur ikkje eg nokon gong kjem til å fly til Hongkong igjen, sa Kerry Dickinson, som hadde reist frå Sør-Afrika og som ikkje fann igjen bagasjen då ho kom til Hongkong tysdag morgon.

Sitt-ned-aksjonen måndag førte til at flyplasstyresmaktene innstilte over 200 flygingar. Rundt 5.000 demonstrantar deltok.

– Terrorisme

Styresmaktene i Hongkong meiner turistindustrien allereie er påført stort tap som følgje av dei over ni veker lange demonstrasjonane.

Analytikarar meiner utanlandske investorar kan komme til å tenke seg om to gonger før dei etablerer seg i Hongkong.

Sentralregjeringa i Beijing meiner protestrørsla nærmar seg «terrorisme». På fastlandssida av grensa, i byen Shenzhen, har paramilitært politi vorte samla til øvingar.

Beijing pleier å bruke terrorisme-definisjonen breitt, inkludert om ikkje-valdeleg motstand i minoritetsregionar som Tibet og Xinjiang.

Men bruken av terrorisme-omgrepet i tilknyting til Hongkong aukar sannsynet for større samanstøytar og mogleg oppheving av rettar for dei som blir arrestert, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Ingen veg tilbake

Hongkongs leiar Carrie Lam, som vart utpeikt til vervet av Beijing, sa på ein pressekonferanse tysdag at ustabiliteten, kaoset og valden har ført til at det no er «ingen veg tilbake» for byen.

– Eg, som øvste leier, er ansvarleg for å rette opp igjen Hongkongs økonomi og hjelpe Hongkong vidare, sa Lam, som ikkje gjekk nærare inn på korleis ei forsoning med demonstrantane kunne skje. Ho set som vilkår at all vald frå demonstrantane må ta slutt først.

Demonstrantane krev at Lam går av, at ho skrinlegg fullstendig eit lovforslag om utlevering av borgarar til rettsforfølging på fastlandet, at det må haldast demokratiske val, at arresterte frå tidlegare demonstrasjonar må lauslatast, og dei krev uavhengig gransking av maktbruk mot demonstrantar.

