Hongkongs politiske leiar åtvarar valdelege demonstrantar

Etter endå ein dag prega av store demonstrasjonar mot den kinesisk-vennlege leiinga i Hongkong, gjekk Carrie Lam ut med ei klar åtvaring til befolkninga i byen tysdag morgon.

– Vald, uavhengig om det er bruk av vald eller å akseptere vald, vil skyve Hongkong på ein kurs det ikkje finst nokon veg vekk frå og vil dytte Hongkong ut i ein veldig urovekkjande og farleg situasjon, sa Lam på ein pressekonferanse.

Flyplass opna

Tysdag morgon kunne Hongkongs flyplass igjen opnast etter at minst 5.000 demonstrantar hadde blokkert terminalbygget med ein sitt-ned-aksjon i helga og måndag. Sjølv om trafikken igjen kunne starte, var over 200 avgangar innstilte på den travle flyplassen tysdag.

Demonstrantane krev at byregjeringa med Lam i spissen må gå av etter at det omstridde lovforslaget om å utlevere straffedømte Hongkong-innbyggarar til soning i Kina likevel ikkje vart forkasta, men berre lagt på is. Demonstrasjonane har vorte meir valdelege etter at politiet har slått ned på aksjonistane som då har svart med å kaste stein, egg og brennande gjenstandar.

Krev gransking

Demonstrantane har skulda politiet for maktmisbruk og krev ei uavhengig gransking. Lam seier på si side at det ikkje vil vere aktuelt med nokon dialog med demonstrantane før alle tilløp til vald er stansa. Under pressekonferansen tysdag forsvarte ho handlingane til politiet ved å vise til at dei måtte ta vanskelege avgjerder på staden, og at tenestepersonane heldt seg til eit så lågt nivå av fysisk maktbruk som mogleg, men at det var nødvendig.

– Eg, som øvste leier, er ansvarleg for å rette opp igjen Hongkongs økonomi og hjelpe Hongkong vidare, sa Lam, som ikkje gjekk nærare inn på korleis ei forsoning med demonstrantane kunne skje.

