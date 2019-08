New Zealand vedgår at terrorsikta fekk sende brev frå fengselet

utenriks

Høgreekstremisten Brenton Tarrant (28) sende brevet til ein støttespelar som er busett i Russland. Brevet vart seinare posta på nettforumet 4chan, som er populært blant høgreekstremistar.

– Etter ein gjennomgang erkjenner vi at dette brevet skulle vore halde tilbake. Vi har gjort endringar knytt til posten for sikta for å forsikre oss om at våre robuste prosessar er så effektive som dei må vere, heiter det i ei fråsegn frå styresmaktene i New Zealand.

Innhaldet i det handskrivne brevet verka som relativt harmlaust, men det vart åtvara mot at ein «stor konflikt» er på veg.

51 menneske vart skotne og drepne og nesten like mange såra i terrorangrepet, som skjedde 15. mars i Christchurch. I eit rettsmøte i juni erkjente ikkje Tarrant skuld etter siktinga.

Brevet vart sendt etter at terrorsikta Philip Manshaus (21) tok seg inn i Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum og byrja å skyte. Nettaktiviteten hans tyder på at han var inspirert av Tarrant.

Saka mot Tarrant er fastsett til 4. mai neste år, og det er sett av seks veker. Tarrant sit i varetekt, og det er planlagt eit nytt fengslingsmøte onsdag. Retten har godkjent førespurnaden til forsvararane om at Tarrant skal få sleppe å møte opp.

