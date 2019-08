Corbyn vil ha mistillitsforslag for å unngå hard brexit

utenriks

Planen er formulert i eit brev som Storbritannias fremste opposisjonsleiar har sendt til leiarane for andre opposisjonsparti og politikarar som er imot at landet forlèt EU utan ein avtale.

Den konservative statsministeren Boris Johnsons standpunkt er at landet må forlate EU innan 31. oktober, enten det blir med eller utan ein avtale med Brussel. Opposisjonen meiner til liks med Storbritannias sentralbanksjef at ein såkalla hard brexit vil få store negative konsekvensar for britisk økonomi.

I brevet argumenterer Corbyn for at regjeringa ikkje har mandat til å gjennomføre brexit utan ein avtale med EU.

– Derfor har eg tenkt å legge fram eit mistillitsforslag så fort vi kan vere sikre på å lykkast, skriv han i brevet, som vart sendt onsdag.

Lover nyval

Han skriv òg at viss mistillitsforlaget lykkast, vil han som statsminister skrive ut nyval og sikre ei nødvendig forlenging av artikkel 50 i EU-traktaten, som omhandlar medlemskap i unionen.

Han seier òg at Labour vil gå til val på løftet om å halde ei ny folkeavstemming om vilkåra for å forlate EU, og at eitt av alternativa som skal stemmast over, vil vere at Storbritannia blir verande i EU.

Ein talsmann for regjeringa kommenterer Corbyns brev ved å seie at det finst eit klart val:

– Enten Jeremy Corbyn som statsminister, som vil overkøyre folkeavstemminga og øydelegge økonomien, eller Boris Johnson som statsminister, som vil respektere folkeavstemminga og gi meir pengar til det offentlege helsevesenet og meir politi på gatene våre.

Skeptisk til Corbyn

Corbyns plan får ei blanda mottaking. Leiaren for opposisjonspartiet Liberaldemokratane, Jo Swinson, meiner at Corbyn ikkje vil vere i stand til å sikre seg eit parlamentarisk fleirtal, sjølv ikkje for ein kort periode.

I ein tale torsdag sa ho at det heller bør vere den konservative veteranen Ken Clarke eller Labours Harriet Harman som overtar som leiar for ei «kriseregjering».

– Det finst inga moglegheit for at han kan sameine konservative opprørarar og uavhengige for å stanse Boris Johnson. Det er ikkje eingong sikkert at han vil greie å sikre seg alle stemmene frå Labours representantar, seier ho.

Andre opposisjonspolitikarar er meir positive, blant dei walisiske og skotske nasjonalistar.

Dei grøne er positive til eit mistillitsforslag, men med ein annan statsministerkandidat enn Corbyn.

