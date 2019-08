Gibraltiske medium: USA vil stoppe lauslatinga av iransk tankar

utenriks

Det er det amerikanske justisdepartementet som har bedt om at oljetankaren Grace 1 likevel ikkje blir lauslaten torsdag, ifølgje gibraltiske medium.

Den engelske avisa The Sun melde onsdag kveld at det iranske skipet vil bli lauslate frå forvaring torsdag, skriv nyheitsbyrået Reuters . Avisa refererte til kjelder nær Gibraltars statsminister Fabian Picardo.

Den britiske marinen stoppa den iranske tankaren 4. juli med påstandar om at Iran braut sanksjonane om å frakte olje til Syria. Skipet vart sett i forvaring i Gibraltar trass kraftige protestar frå Iran. To veker seinare tok iranske styresmakter arrest i det svenskeigde, men britiskregistrerte skipet Stena Impero som ein gjengjeldelsesaksjon mot arresten av Grace 1.

Etter seks veker i Gibraltars hamn vil ikkje Fabian Picardo fornye ordren om å halde tankskipet tilbake under rettshøyringa torsdag og seier at han er trygg på at skipet ikkje lenger vil gå mot Syria med lasta.

– Det er ikkje nokon grunn til å halde Grace 1 tilbake eit sekund lenger, dersom vi ikkje lenger har grunnar til å tru at det bryt sanksjonane mot regimet i Syria, seier ei kjelde nær Picardo til avisa onsdag kveld.

Saka har vore ein vesentleg grunn til at det har vore ein spent situasjon mellom Iran og Storbritannia, og ei av årsakene til at britane har tatt initiativ overfor fleire land til å etablere ei militær kortesjeordning for sivile skip i Persiabukta og Hormuzstredet.

