Israel nektar to muslimske kongresspolitikarar innreise etter Trump-utspel

utenriks

Dei to demokratane Ilhan Omar og Rashida Tlaib vart begge valde inn i Representanthuset i fjor. Dei har tidlegare vore utsette for sinnet til den amerikanske presidenten på Twitter, og torsdag la Trump ut eit nytt innlegg der dei to blir kalla «ei skam».

– Det vil vise stor svakheit viss Israel lèt representanten Omar og representanten Tlaib komme på besøk. Dei hatar Israel & alle jødiske menneske & det er ikkje noko som kan bli sagt eller gjort for å endre meiningane deira. Minnesota og Michigan vil få det tøft med å få dei attvalde. Dei er ei skam! skriv Trump.

Israel har tidlegare signalisert at Omar og Tlaib vil få innreiseløyve, men torsdag gav viseutanriksminister Tzipi Hotovely beskjed om at dei ikkje får komme på besøk.

– Vi vil ikkje gi innreiseløyve til dei som avviser vår rett til å eksistere i verda, seier Hotovely til israelsk rikskringkasting.

Kritiske til okkupasjonen

Dei to amerikanske politikarane hadde planlagt å besøkje både Vestbreidda og Aust-Jerusalem, begge område som er okkuperte av Israel i strid med folkeretten. Dei var venta å komme Tel Aviv søndag.

Både Omar og Tlaib er uttalte kritikarar av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinarane. Dei har òg uttrykt støtte til boikott-rørsla BDS, som går inn for boikott av israelske varer og selskap i protest mot okkupasjonen av palestinske område.

Dei to demokratane har sterkt avvist skuldingar om antisemittisme.

– Reis heim!

Trump har den siste tida gått hardt ut mot kvinnelege demokratar med minoritetsbakgrunn. I eit Twitter-innlegg som visstnok var retta mot Omar og Tlaib og to andre kvinnelege kongressmedlemmer, bad han dei reise tilbake til dei «øydelagde og kriminalitetsinfiserte stadene dei kom frå». Innlegget er av demokratar stempla som rasistisk.

Både Omar og Tlaib er amerikanske statsborgarar. Tlaib er fødd i USA av palestinske foreldre frå Vestbreidda, medan Omar kom til USA som flyktning frå Somalia då ho var liten.

Enkelte har skulda Omar for antisemittiske synspunkt som følgje av at ho har hevda at pengar frå den israelske lobbyen påverkar politikken i kongressen.

(©NPK)