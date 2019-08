Seks politifolk skotne i Philadelphia – skyttar overgitt seg

utenriks

Etter å ha forskansa seg i sju og ein halv time overgav den mistenkte skyttaren seg litt over klokka 6, norsk tid, torsdag morgon, opplyser talsmann Eric Gripp for politiet på Twitter.

I alt seks politifolk hadde vorte sendt til sjukehus med skotskadar, og ein stor politiaksjon i bydelen Nicetown-Tioga i Philadelphia hadde prega heile det globale nyheitsbildet gjennom natta. Ingen av dei såra polititenestemennene vart påførte livstruande skadar. Torsdag morgon var alle utskrivne frå sjukehus etter behandling.

Politiet vart først kalla til staden på grunn av narkotikaaktivitet, opplyser ei kjelde i politiet til CBS Philly. Då dei kom til adressa, vart politimennene skotne mot av ein gjerningsmann som forskansa seg inne i bygningen. Like før midnatt, norsk tid, vart éin person arrestert, og politiet gjekk då inn i huset for å sjå etter fleire moglege gjerningsmenn. Der oppheldt det seg endå ein væpna person.

Flykta ut

I tillegg til dei seks som då vart skotne, måtte fleire polititenestemenn flykte ut gjennom vindauge og dører fordi dei vart skotne på, ein av dei opplevde at eit skot gjekk rett forbi hovudet hans, seier Richard Ross i Philadelphia-politiet ifølgje CNN. Ved 3-tida om natta, norsk tid, vart det framleis fyrt av skot på staden, fortel ei politikjelde på Twitter.

Etter fem timar var situasjonen framleis ikkje avklart ved 3.45-tida, norsk tid. To politimenn hadde til slutt vorte redda ut etter først å ha vore fanga i andre etasjen i huset etter å ha gått inn. Den mistenkte skyttaren oppheldt seg i første etasje, opplyser Ross til avisa Philadelphia Inquirer. Parallelt med at det vart arbeidd med å halde menneske unna området, blir det gjort forsøk på å forhandle med skyttaren.

Fire kvinner vart òg redda ut av bygningen av innsatsstyrkane frå politiet.

Tok telefonen

Richard Ross fortalde at politiet gjorde fleire forsøk på å kontakte mannen inne i huset, og at han har tatt telefonen, men at han ikkje har sagt noko når politiet har ringt. Til slutt fekk politiet kontakt med mannen.

– Vi veit ikkje om han er skadd. Då eg snakka med han virka det ikkje som om han var skadd, men eg er ikkje sikker sa Ross, ifølgje CNN.

Philadelphia-borgarmeister Jim Kenney seier han har snakka med alle dei seks såra og opplyser at alle er ved godt mot. Medan aksjonen gjekk føre seg var Kenney svært kritisk og tok til orde for auka kontroll med skytevåpen i USA. Han gjekk ut mot National Rifle Association som går mot alle innskrenkingar av den retten amerikanarar har til å bere våpen.

– Polititenestemennene våre fortener å bli verna, og vi kan ikkje tole å bli skotne på i timevis av ein med eit uavgrensa lagar av våpen og kuler, sa Kenney ifølgje CNN.

