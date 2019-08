5.000 evakuerte frå ny brann på Gran Canaria

utenriks

Brannen braut ut laurdag kveld ved landsbyane Valleseco og Tejeda i fjellområda nord på Gran Canaria. Brannen spreidde seg raskt, og fortsette søndag i to ulike retningar. Totalt er cirka 5.000 menneske evakuerte frå heimane sine.

14 fly vart sett inn i sløkkearbeidet saman med 600 brannfolk og spesialistar frå hæren. Søndag kveld hadde 3.400 hektar skog og kratt vorte rov for flammane, ifølgje spanske ABC. Arealet svarer til om lag 4.600 fotballbanar.

I tillegg til at brannen som herjar nord på øya, brenn det òg i skog og kratt i nasjonalparken Tamadaba, som ligg i nordvest.

Tenestemenn seier det er stor fare for at brannen spreier seg ytterlegare på grunn av temperaturar oppimot 40 grader, låg fukt og sterk vind, ein kombinasjon som gjerne gir det som ekspertane kallar ein perfekt storm for farlege brannar.

Dei reknar med at det vil ta fleire dagar før brannen kjem under kontroll.

– Dei neste timane kjem til å bli veldig viktige fordi vêrmeldinga ser ikkje bra ut, seier president Angel Victor Torres på Kanariøyene.

Presidenten skriv på Twitter at dei overvaker brannen særleg i busette område.

Også førre helg braut det ut brann på Gran Canaria, om lag åtte kilometer lengre sør. Brannen gjekk framleis føre seg laurdag kveld og hadde ramma 1.500 hektar, men er no under kontroll.

