Labour vil hasteinnkalle Parlamentet til brexit-debatt

Interne regjeringsdokument som varslar mogleg mangel på mat, medisinar og drivstoff dersom britane forlèt EU utan ein avtale, har leke ut og vart omtalte av The Sunday Times i helga.

Det har fått Labours finanspolitiske talsmann til å krevje at parlamentarikarane i landet blir kalla tilbake frå sommarferie, melder Reuters.

– Parlamentet må samlast umiddelbart for å diskutere brexit. No treng vi tid til ein skikkeleg debatt og diskusjon om dette, er det utvitydige kravet frå John McDonnell. Han er den nest fremste opposisjonspolitikaren i Storbritannia og står nær Labour-leiar Jeremy Corbyn.

Usemje om kva rapporten viser

Regjeringa har prøvd å dempe inntrykket frå den lekne beredskapsplanen Operasjon Yellowhammer. Statsråd Michael Gove, som har ansvar for dei praktiske førebuingane til brexit, seier dokumenta beskriv det verst tenkelege scenarioet.

Ei anonym kjelde på kontoret til statsministeren har tvert imot sagt til Reuters at rapporten er den mest realistiske vurderinga av kva som vil skje om britane forlèt EU utan ein avtale

Labour, som ønsker å hindre ein brexit utan avtale og vil legge til rette for ei nasjonal samlingsregjering etter eit eventuelt mistillitsvotum mot statsminister Boris Johnson, sa i ein kommentar søndag at den lekne rapporten er endå ein grunn til at brexit utan ein avtale må unngåast.

Mangel på mat, vatn og medisinar

I dokumenta går det fram at det vil oppstå mangel på fersk mat, medisinar og drivstoff, og at det òg kan oppstå mangel på drikkevatn fordi importen av nødvendige kjemikalium går i stå. Grunna mangel på varer kan mat bli dyrare, noko som rammar dei mest sårbare.

Vidare vil arbeidet i hamnene gå i stå. Opptil 85 prosent av alle lastebilar er ikkje klare for ein ny klareringprosess i Frankrike, noko som inneber lange køar i hamnene i opptil tre månader før trafikken vil byrje å flyte. 75 prosent av alle medisinar kjem inn i landet her, noko som gjer dei spesielt sårbare for forseinkingar.

I tillegg vil etableringa av streng grensekontroll mot Irland måtte innførast.

