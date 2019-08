Macron ber Putin jobbe for fred i Ukraina og Syria

utenriks

Macron fekk besøk av Putin i sommarresidensen Bregancon, ei mellomalderfestning på kysten søraust i Frankrike, måndag ettermiddag.

Ukraina og Syria var samtaletema.

Macron kunngjorde at det innan «dei nærmaste vekene» skal det haldast eit nytt toppmøte for å diskutere konflikten i Ukraina. Møtet skal finne stad mellom Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike.

– Det er reell moglegheit for å avslutte konflikten som har gått føre seg i fem år, sa Macron på starten av samtalane med Putin.

Putin gav på si side uttrykk for «forsiktig optimisme» etter at han har hatt kontakt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Macron gav uttrykk for «djup bekymring» over luftangrep i Idlib-provinsen nordvest i Syria, og sa til Putin at det hastar med å få våpenkvila implementert.

– Eg må få gi uttrykk for den djupe bekymringa vår over situasjonen i Idlib. Befolkninga i Idlib lever med bomber over seg. Barn blir drepne. Det er viktig at våpenkvila ein vart samd om i Sotsji, trer i kraft, sa Macron til Putin.

Putin svarte at Russland støttar framstøyten til den syriske hæren i Idlib.

– Vi støttar innsatsen til den syriske hæren for å avslutte terrortruslane i Idlib, sa Putin.

– Vi har aldri sagt at terroristar skal føle seg trygge i Idlib, la Putin til.

(©NPK)