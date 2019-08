Skogbrann på Gran Canaria ute av kontroll – 9.000 evakuerte

utenriks

Styresmaktene på øya kallar brannen for den verste miljøtragedien øygruppa har opplevd. Flammane slår så høgt at det skaper problem for brannsløkkingsflya som skal fly over.

– Det er ikkje mogleg å drive sløkkearbeid. Det er ein veldig vanskeleg situasjon, seier Federico Grillo, som er leiar for sløkkearbeida på øya.

Meir ein 100 brannmenn og 16 helikopter og fly deltok i sløkkingsarbeidet måndag. Det er venta varmare vêr, og styresmaktene fryktar at det vil ta mange dagar å få kontroll over brannen. Så langt er det ikkje meldt om omkomne.

– Dei neste timane kjem til å bli veldig viktige. Vêrmeldinga for i natt ser ikkje bra ut, seier Angel Victor Torres, president i den spanske regionen Kanariøyene.

Han skriv på Twitter at styresmaktene overvaker brannen særleg i busette område.

To område.

Brannen braut ut laurdag kveld ved landsbyane Valleseco og Tejeda i fjellområda midt på Gran Canaria. Brannen spreidde seg raskt, og søndag heldt han fram i to ulike retningar. I nordvest har brannen nådd naturreservatet Tamadaba, som står på Unescos liste for spesielt biomangfald. Lengre sør har brannen nådd regionen Mogán, ifølgje lokale medium.

Måndag ettermiddag var det klart at brannen så langt har ramma område på til saman 60 kvadratkilometer. Fleire landsbyar er evakuerte og vegar er stengde.

Også førre helg braut det ut brann på Gran Canaria, omtrent åtte kilometer lengre sør på øya.

Turistane skjerma

Brannen påverkar ikkje turistområda på ferieøya. Reiseselskapet Ving, som er den største norske operatøren på staden, opplyser at dei følgjer med og overvaker situasjonen. Dei har nærare 800 norske turistar på øya. Sjølv om brannen er langt unna, har nokre meldt om at ein både kan sjå røyk og kjenne lukta av brann.

– Dette er langt unna feriestadene våre. Vi har sendt ut melding til gjestene vi har på staden, og informer om at vi er klar over situasjonen, seier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i reiseselskapet.

Brannen påverkar heller ikkje reiser til og frå feriestadene i og med at flyplassane ligg langt unna brannområdet.

(©NPK)