Sudans Bashir i retten for korrupsjon

utenriks

75 år gamle Bashir vart styrta 11. april etter fleire månader med protestar og demonstrasjonar mot regimet. Han har sidan sete fengsla og kom til retten i ein lang militærkolonne.

Han er tiltalt for å ha hatt utanlandsk valuta, korrupsjon og for å ha tatt imot gåver i strid med lova.

Etter at han vart styrta, opplyste den militære leiinga i Sudan at det vart funne over ein milliard kroner i kontantar i tre ulike valutaer i Bashirs bustad.

I mai tok påtalemakta òg ut tiltale mot han for drapa som skjedde under protestane som førte til at han vart styrta.

Men dei alvorlegaste skuldingane mot han er det Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) som har komme med. Det dreier seg om krigslovbrot, lovbrot mot menneskja og folkemord under krigen i Darfur.

ICC har i årevis kravd at Bashir blir stilt for retten, og Amnesty International insisterte førre veke på at korrupsjonsrettssaka ikkje må komme i vegen for dei alvorlegare skuldingane i Haag.

(©NPK)