Italiensk påtalemakt: Open Arms skal gå til land

utenriks

Ordren er gitt av kontoret til påtalemakta i Agrigento på Sicilia etter at påtaleansvarleg ved kontoret Luigi Patronaggio hadde vore på synfaring om bord på skipet, melder det italienske nyheitsbyrået ANSA.

Nyheita kom tysdag kveld, kort tid etter at innanriksminister Matteo Salvini i ein video på Facebook sa at han rekna med at påtalemakta ville utskrive ordre om evakuering av skipet.

Påtalemakta har òg beordra det spanske skipet beslaglagt når det legg til kai.

Det er drygt 80 menneske om bord, i tillegg til mannskapet på 17, opplyser organisasjonen Proactiva Open Arms, som driftar fartøyet.

(©NPK)