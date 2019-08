Målesensorar slått av etter eksplosjon på marinebase i Russland

utenriks

To av sensorane vart skrudde av to dagar etter eksplosjonen, før ytterlegare to til vart slått av fem dagar seinare. Det har bidratt til spekulasjonar om Russland har tukla med dei, skriv Reuters.

Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO) har eit overvakingssystem som inkluderer atmosfæriske sensorar som plukkar opp såkalla radionuklidpartiklar. Sjølv om nettverket er globalt, blir stasjonane drivne av landa der dei er lokaliserte.

– Dette er ei merkeleg tilfeldigheit, seier administrerande direktør Daryl Kimball i Arms Control Association, ein Washington-basert tenketank.

Ulykka skjedde 8. august på ein militærbase ikkje langt unna Arkhangelsk. Eksplosjonen gjekk av under testinga av ein ny type rakettmotor som inneheld radioaktive stoff. Fem personar frå atomenergibyrået Rosatom i Russland døydde i ulykka, medan tre vart skadde.

Russland har stadfesta at den radioaktive strålinga var opptil 16 gonger høgare enn normalt etter eksplosjonen på marinebasen, som ligg 70 mil frå grensa til Noreg.

Russiske tenestemenn hevdar at sensorane som måler radioaktiv stråling, vart slått av fordi dei hadde kommunikasjons- og nettverksproblem, opplyser ein talsperson i CTBTO.

Det russiske forsvarsdepartementet, som driv to av stasjonane, har likevel ikkje svart på oppfordringa om ein kommentar.

(©NPK)