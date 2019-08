Nær kontroll på skogbrannen på Gran Canaria

utenriks

– Vi fekk gode nyheiter i dag tidleg, skreiv Gran Canarias president Angel Victor Torres på Twitter tysdag.

Han skreiv vidare at brannen har øydelagt 10.000 kvadratmeter land.

Rundt 600 brannmannskap og brannfly har jobba for å kjempe mot den kraftige brannen, som braut ut laurdag ved landsbyane Valleseco og Tejeda i fjellområda midt på øya.

På grunn av høg temperatur og sterk vind spreidde brannen seg raskt. Søndag heldt den fram i to ulike retningar. Rundt 9.000 menneske er evakuerte i landsbyar sørvest for hovudstaden Las Palmas.

Brannen har hittil ikkje påverka dei populære feriestadene på øya, ifølgje styresmaktene.

Styresmaktene på øya kallar brannen for den verste miljøtragedien øygruppa har opplevd. Flammane har slått så høgt at brannsløkkingsflya har hatt store problem med å fly over dei.

