Politibygning øydelagt etter detonasjon av mistenkeleg gjenstand i Linköping

– Håpet var å dempe detonasjonen meir enn det han vart no. Samtidig tok vi høgde for at det kunne bli sånn. Det gjekk ikkje heilt som vi hadde tenkt, seier talspersonen til politiet, Erik Terneborn.

Ingen personar vart skadde i samband med detoneringa av gjenstanden, men ein mindre bygning knytt til politihuset i Linköping er øydelagt, skriv Aftonbladet.

Gjenstanden vart funnen i nærleiken av politihuset i Garnisonen i Linköping måndag. Nasjonalt bombevern vart tilkalla, området vart sperra av og over 3.000 personar vart evakuerte.

Bombegruppa i politiet undersøkte gjenstanden og konkluderte med at han måtte uskadeleggjerast. Detonasjonen vart utført ved midnatt, og eksplosjonen kunne høyrast og kjennast eit godt stykke frå området.

Politiet har ikkje ønskt å opplyse om kva slags gjenstand det dreier seg om.

Ifølgje opplysningar i Aftonbladetvart sprengstoffet funne under setet på ein stolen moped. Før han skulle returnerast til eigaren, fekk politiet mistanke om at noko var gale.

