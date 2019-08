Tusenvis av syriske flyktningar må forlate Istanbul

utenriks

Fristen gjeld syrarar som er registrerte i andre delar av Tyrkia. Dei har fått beskjed om å dra tilbake der dei først vart registrerte.

Mange syrarar har oppgitt til BBC at dei blir deporterte til Idlib, den syriske provinsen på andre sida av grensa der kampane mellom opprørarar og regjeringsstyrkar rasar.

Dei seier òg at mange har vorte tvinga til å signere på at returen er frivillig, men utan at dei har moglegheit til å lese og forstå det dei skriv under på.

Auka misnøye

Pålegget om å forlate Istanbul og reise til andre stader i Tyrkia kom i slutten av juli, noko som betyr at dei fekk ein månad på seg til å etterkomme kravet.

Misnøya med dei mange syriske flyktningane har auka i Istanbul i takt med den økonomiske krisa, som mellom anna har ført til auka prisar og vanskelege levekår for vanlege tyrkarar. Syrarane blir mellom anna skulda for å jobbe svart, noko som pressar lønningane nedover og gjer det vanskelegare for tyrkarar å finne arbeid.

Sidan krigen i Syria starta for åtte år sidan, har 3,6 millionar syrarar søkt tilflukt i nabolandet Tyrkia.

Ny borgarmeister

Ei meiningsmåling viste nyleg at støtta til syriske flyktningar har gått ned frå 70 til 40 prosent. Misnøya med den store mengda flyktningar i Istanbul blir rekna som ein viktig faktor til at partiet til president Recep Tayyip Erdogan tapte borgarmeistervalet i byen tidlegare i år.

Samtidig har det vorte stadig vanskelegare for syrarar å ta seg til Europa via Hellas.

For få dagar sidan vart 300 syrarar stansa av tyrkiske styresmakter i det dei freista å ta seg over Egearhavet til den greske øya Lesvos.

Den nye konservative regjeringa i Hellas har lova veljarane å føre ein hardare innvandringspolitikk og stanse straumen av flyktningar og migrantar som framleis tar seg frå Tyrkia til greske øyar, der mottakssentera har vore overfylte i fleire år.

(©NPK)