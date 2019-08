Nye data: Rekordmange brannar i Brasils regnskog

utenriks

Satellittdataa viser at talet på brannar har auka med 83 prosent frå same periode i fjor, ifølgje BBC. Måndag førte røyk frå brannane til at storbyen São Paulo vart mørklagt i ein time. Kraftig vind gjorde at røyken nådde byen sjølv om den ligg heile 270 mil unna staden det brann.

Det er ikkje uvanleg med skogbrannar i Brasil i den tørre årstida, men det blir antatt at fleire òg er starta for å skaffe beitemarker til kveg.

Ifølgje INPE vart det i perioden frå januar til august oppdaga over 72.000 brannar i brasilianske Amazonas, noko som er det høgaste talet sidan registreringane byrja i 2013.

Sidan torsdag førre veke er det registrert over 9.500 brannar, melder INPE.

– Dramatisk

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet er overtydd om at brannane kan koplast til avskoging.

– Det er klart at den dramatiske auken i brannar kjem av avskoging og annan menneskeleg aktivitet, seier Eggen.

Han viser til at hogst og uttynning førar til at meir sollys slepper ned på den tørre bakken, noko som aukar brannfaren.

– I framtida vil vi sjå ei forverring av omfanget på skogbrannane dersom den dramatiske auken i øydelegginga av Amazonas held fram, seier han.

Fekk sparken

Dataa blir offentleggjort få veker etter at Brasils sterkt høgreorienterte president Jair Bolsonaro sparka INPEs leiar, Ricardo Galvao.

Galvao har spelt ei nøkkelrolle i det norsk-brasilianske regnskogsamarbeidet sidan data frå instituttet har danna grunnlag for utbetalingar av norske pengar som skal fungere som ei gulrot for vern av regnskog.

Førre veke vedtok Noreg å halde tilbake ei utbetaling på 300 millionar kroner fordi det i juli vart registrert ei tredobling i avskoging samanlikna med same månad i fjor.

– Det Brasil har gjort, viser at dei ikkje lenger ønske å stoppe avskoginga, sa klimaminister Ola Elvestuen (V).

Skulda for overdriving

Bolsonaro har tidlegare skulda INPE for overdriving og manipulering av data.

Kritikarane til presidenten meiner likevel at avskoginga er høgst reell fordi han har oppmuntra bønder og skogeigarar til hogst.

Regnskogen i Amazonas blir rekna som svært viktig for å avgrense global oppvarming sidan han fungerer som ein lagringsplass for CO2 slik at utsleppa ikkje når atmosfæren.

Eggen i Regnskogfondet viser til at Amazonas høgst sannsynleg har eit vippepunkt der store delar av skogen vil kollapse på grunn av avskoging.

– Ein kollaps vil gjere at store delar av skogen forsvinn og området går over til ein tørrare tilstand, enten i form av savannar eller i aller verste fall ørkenliknande område, peikar han på.

Enkelte studiar tyder på at vippepunktet for regnskogen vil vere nådd ved 20–25 prosents avskoging i sørlege og austlege område av Amazonas. I dag er omtrent 19 prosent av brasiliansk Amazonas avskoga, ifølgje Eggen.

