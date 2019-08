Stor razzia mot menneskehandel i Berlin

utenriks

Påtalemakta opplyser at dei mistenker at kriminelle ligaer smuglar inn utanlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Razziaen har vore førebudd i fleire veker og omfattar òg delstatane Brandenburg og Sachsen-Anhalt.

Ifølgje pressetalsperson Michael Kulus vil aksjonen halde fram heile dagen, skriv den tyske avisa Bild.

– Politiet gjennomsøker mellom anna byggeplassar, butikklokale og rekneskapskontor, seier han.

Det tyske tollvesenet meiner svart arbeid og ulovleg sysselsetjing saboterer lovlege tilsettingar og bidrar til større arbeidsløyse. Dessutan fører det til at staten taper skatteinntekter og må betale meir i sosialhjelp.

Det er òg opplysningar om at dei ulovlege byggearbeidarane jobbar under slaveliknande forhold med lange arbeidsdagar under farlege forhold.

