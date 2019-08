USA godkjenner sal av jagarfly til Taiwan

utenriks

Utanriksdepartementet, som var siste instans til å godkjenne salet, seier i ei fråsegn at president Donald Trump gav grønt lys etter at Kongressen vart informert førre veke.

Utanriksminister Mike Pompeo seier i fråsegna at salet av jagarflya «er i samsvar med ordningane, det historiske forholdet mellom USA og Kina». Han seier dei òg er i «samsvar med tidlegare amerikansk politikk» og at dei «følgjer lovnadane dei har gitt alle partar».

Sal av jagarfly til Taiwan er svært kontroversielt. Kina er sterkt imot at andre land sel alle former for våpen til Taiwan, og motstanden er ekstra sterk når det gjeld sal av avanserte jagarfly.

Måndag sa talsperson Geng Shuang i Kinas utanriksdepartement at USAs våpensal til Taiwan er eit alvorleg brot på avtalar mellom Washington og Beijing og «utgjer alvorleg innblanding i Kinas interne forhold».

Han bad òg USA om å avbryte dei godkjente jagarflysala, slutte å selje våpen til Taiwan og avstå frå å ha militær kontakt med Taiwan.

– Viss ikkje, er USA nøydde til å ta alle konsekvensane, sa Geng Shuang.

Taiwan er ikkje anerkjent internasjonalt som eit eige land, sjølv om øya har fungert som eit sjølvstyrt område sidan splittinga under borgarkrigen i 1949.

(©NPK)