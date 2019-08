Amerikanske soldatar drepne i Afghanistan

utenriks

Identiteten og omstenda er ikkje kjente, men ifølgje ein talsmann for NATO-styrken vart dei to drepne under skotveksling med opprørarar.

Over 2.400 amerikanske soldatar er drepne i Afghanistan sidan USA sende styrkar til landet og hjelpte ein allianse av krigsherrar til makta i Kabul.

Nato avslutta formelt kampoperasjonane sine i Afghanistan i 2014, men har framleis rundt 20.000 soldatar i landet, 14.000 av dei frå USA. Desse trenar og støttar afghanske tryggingsstyrkar.

Noreg har rundt 50 spesialsoldatar i Afghanistan, og regjeringa har vedtatt at dei skal vere i landet ut 2019.

