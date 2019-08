Evakuerte frå skogbrannen på Gran Canaria kan vende heim

utenriks

Kaldare vêr og mindre vind førte til at brannvesenet fekk kontroll på den kraftige brannen tysdag og onsdag.

Så mange som 9.000 menneske frå fleire landsbyar var på eit tidspunkt evakuerte frå heimane sine på grunn av det styresmaktene omtalte som den verste miljøtragedien øygruppa har opplevd.

– Det har stabilisert seg. Vêrforholda er gode med låge temperaturar og høg luftfukt. Viss alt går etter planen i eit par dagar, vil brannen bli sløkt, seier beredskapssjef Federico Grillo på Gran Canaria.

Han åtvarar likevel om at brannen kan blusse opp igjen fordi det om nokre dagar er venta høgare temperaturar og lågare luftfukt igjen, som var årsaka til at brannen spreidde seg over store område.

– Vi kan ikkje garantere at brannen ikkje har potensial til å blusse opp igjen. Vi kan ikkje senke beredskapen no, seier Grillo.

Rundt 7.500 av dei evakuerte er tilbake i heimane sine, ifølgje styresmaktene. Fleire av dei fekk flytte heim tysdag ettermiddag.

Spanias statsminister Pedro Sanchez skal torsdag besøkje Gran Canaria, som dei siste to vekene har vore ramma av tre skogbrannar som har svidd av 12.000 hektar.

Turismen på kysten av Gran Canaria har ikkje vorte påverka av brannen.

