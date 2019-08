Indonesia stenger nettet i Papua-provinsen for å stanse rasistisk rykteflaum

utenriks

Dei siste dagane har sosiale medium i Indonesia vore fulle av vitsar og rasistiske innlegg retta mot den svarte befolkninga i Papua. Indonesiske styresmakter har tidlegare i veka sørgt for å forseinke nettilgangen i provinsen, men frå onsdag kveld har nettet vore heilt stengt.

Opptøyar og demonstrasjonar har denne veka lamma fleire byar i det som er Indonesias største provins. Bygningar er tente på, og det har vore gatekampar mellom politiet og demonstrantar.

Protestane braut ut etter at over 40 studentar frå Papua vart arrestert i Indonesias nest største by Surabaya i Aust-Java førre laurdag. Fleire videosnuttar som viser at indonesiske politifolk og soldatar kallar studentar frå Papua for «aper» og «hundar», har sidan sirkulert på nettet.

For å dempe uroa har regjeringa i Jakarta sendt 1.200 ekstra politifolk og soldatar til provinsen, og torsdag var situasjonen relativt roleg. Om lag 45 demonstrantar er arrestert.

Torsdag marsjerte nesten 100 studentar frå Papua til forsvarshovudkvarteret i Jakarta med plakatar der det stod «Vi er ikkje aper» og med krav om sjølvstende for provinsen.

Papua er ein tidlegare nederlandsk koloni vest på Ny-Guinea, der befolkninga skil seg frå indonesiarar flest både når det gjeld etnisitet og kultur. Indonesia tok kontroll over området på midten av 1960-talet.

Misnøya med indonesiske styresmakter har i fleire tiår ført til eit ulmande opprør i provinsen.

