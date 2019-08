utenriks

Vedtaket vart støtta av 89 av dei i alt 120 representantane i forsamlinga. Berre éin representant stemte imot.

Avstemminga på torsdag vart halden etter at statsminister Ramush Haradinaj gjekk av i juli i samband med at han skal stille til avhøyr i Haag, der ein internasjonal domstol etterforskar han for krigslovbrot.

Haradinaj var kommandant i Kosovos geriljarørsle under krigen mot Serbia på slutten av 1990-talet.

Det er president Hashim Thaci som no må setje ein dato for nyvalet.

