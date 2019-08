utenriks

13 egyptiske menneskerettsgrupper viser til at regimet i Egypt driv med omfattande brot på menneskerettane, mellom anna i form av tortur, og at egyptisk vertskap for ein slik konferanse derfor vil vere ei kvitvasking av regimet.

Torturkonferansen skulle etter planen haldast i byrjinga av september i samarbeid mellom OHCHR og egyptiske styresmakter.

Ifølgje OHCHRs talsmann Rupert Colville er konferansen no utsett på ubestemt tid som følgje av kritikken.

(©NPK)