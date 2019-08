Svenske Säpo åtvarar mot høgreekstrem vald

utenriks

– Vi har ei utvikling der vi ser at idear og propaganda rundt om den høgreekstreme, valdsdyrkande ideologien aukar. Erfaringa vår er at fleire individ tar til seg dette, og det kan vere personar som i dag ikkje er organiserte i kvit makt-miljøet, seier Säpo-sjef Klas Friberg.

Han påpeikar at risikoen for at personar med samband til kvit makt-miljøet skal gjennomføre attentat, har vorte større.

– Vi har dessverre sett at talet på ugjerningar har auka ute i verda, seier han og siktar til massakrane i Christchurch i New Zealand, El Paso i USA og også i Bærum.

– Her har vi personar som ikkje er del av kvit makt-miljøa, men som har tatt til seg denne typen radikal-nasjonalistiske idear, seier Friberg.

Säpo peikar på at folk i utkantane av miljøet kan radikaliserast på internett.

På lengre sikt ser Säpo ein trussel mot demokratiet, ikkje minst når det er angrep mot politikarar, minoritetsgrupper og andre representantar for samfunnet.

Det er risiko for at valdsdyrkande høgreekstremisme kan gå frå «noko ekstremt til noko normalt», og det blir drive fram av hatsk retorikk og auka polarisering, meiner Friberg og legg til at heile samfunnet må vere med på å imøtegå ei slik utvikling i tide.

