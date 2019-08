WHO: Mikroplast i drikkevatnet har låg helserisiko

utenriks

Den ferske rapporten omhandlar verknaden av mikroplast på helsa til menneske når det gjeld vatn frå springen og på flasker.

Rapporten viser at faren for helseskadar er låg, ifølgje Bruce Gordon, WHOs koordinator for vatn og hygiene.

– Vi har ikkje vorte skremde på nokon som helst måte, sa Gordon på ein pressekonferanse i forkant av publiseringa av rapporten.

Men han understrekar at det førebels er avgrensa med data på innhaldet av mikroplast i drikkevatn. Det er få pålitelege studiar, noko som gjer det vanskeleg å analysere resultata.

Rapporten åtvarar samtidig om at viss plast held fram med å ureine miljøet i same grad som i dag, så vil plast utgjere ein stor fare for økosystema i havet i løpet av eit hundreår, noko som igjen vil gjere mennesket meir utsett.

Tidlegare studiar har vist store konsentrasjonar av mikroplast i havet i Arktis og i snøen på Svalbard.

Filter kan fjerne plast

Oppfordringa om å verne miljøet mot plastforureining står dermed fast.

– Politikarar og allmenta må setje i verk tiltak som betrar handteringa av plast og reduserer bruken av plast der det er mogleg, skriv forskarane, som peikar på at 90 prosent av mikroplasten i avløpsvatn kan fjernast ved hjelp av filter.

Det finst mange kjelder til mikroplast, mellom anna bildekk som blir slitne på vegane, måling, sminke og fibrar frå klede laga av syntetiske materiale som losnar når dei blir vaska.

Ifølgje WHO forlèt det meste av svelgd mikroplast kroppen etter å ha gått gjennom fordøyingssystemet. Mikroplast som er større enn 150 mikrometer, blir truleg ikkje absorbert av kroppen. Når det gjeld svært små plastpartiklar, kan risikoen vere høgare. Det gjeld mellom anna nanoplast, som er mindre enn 1 mikrometer.

Bakteriar er farlegare

– Vi må raskt få vite meir om korleis mikroplast påverkar helsa fordi det er overalt, mellom anna i drikkevatnet vårt, seier Maria Neira, leiar for WHOs avdeling for offentleg helse.

WHO meiner samtidig at land bør bekymre seg mindre for mikroplast og investere meir i vassreinsingsanlegg for å fjerne farlege bakteriar som fører til diaré og tar livet av nesten 500.000 menneske kvart år.

Rundt 2 milliardar menneske i verda drikk vatn som er ureina av avføring.

– Stor tryggingsmargin

For å vurdere kor stor risikoen er for at kjemiske tilsetningsstoff blir frigitt frå svelgd plast, har FN-organisasjonen tatt utgangspunkt i eit verstefalls-scenario med storleik og konsentrasjon av partiklane inni menneskekroppen.

WHO fann at det var ein «betydeleg sikkerheitsmargin» mellom det faktiske kjemikaliumopptaket i kroppen og nivåa som blir sett på som skadelege.

Mikroplast er definert som partiklar som er mindre enn 5 millimeter. 1 millimeter svarer til 1.000 mikrometer.

