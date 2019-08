Zarif: Vi vil ikkje la USA mobbe oss

utenriks

Zarif, som er på besøk i Oslo, seier at Iran ikkje har nokon tankar om å gå til krig i Persiabukta.

– Vi vil ikkje starte den krigen. Vi har ikkje gått til krig mot nokon på 250 år. Men dei som har gått til krig mot oss, har ikkje vore veldig nøgde med utfallet, seier han i eit foredrag på NUPI i Oslo.

Han skuldar USA for å terrorisere sivilbefolkninga i Iran og drive med økonomisk utpressing.

I Teheran sa Irans president Hassan Rouhani onsdag at det er meiningslaust å snakke med USA om atomavtalen som no forvitrar ytterlegare etter at USA trekte seg frå han, melder AP.

– No som fiendane våre ikkje aksepterer logikk, kan ikkje vi svare med logikk, sa Rouhani i ein tale etter at han avduka eit nytt langdistansemissil.

– Når fienden avfyrer ein rakett mot oss, kan ikkje vi halde ein tale og seie: Ver så snill, herr president, ikkje skyt mot landet vårt og det uskuldige folket vårt. Ver så snill og trykk på ein knapp og øydelegg raketten i lufta, sa Rouhani.

Det nye missilet Bavar-373, er ein antiluftrakett som Rouhani seier er ei betring av den russiske S-300. Ifølgje iransk TV kan Bavar-373 identifisere opp til 100 mål på ein gong og skyte mot dei med seks ulike våpen.

Iran har sidan 1992 utvikla ein eigen avansert forsvarsindustri som har produsert lette og tunge våpen, frå granatkastarar og torpedoar til stridsvogner og ubåtar.

USA gjeninnførte sanksjonar mot Iran etter at Trump-administrasjonen trekte USA ut av den internasjonale atomavtalen på grunn av bekymring for Irans missilprogram og regionale innverknad.

