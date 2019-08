Ankesaka i Marokko startar 4. september

utenriks

Det opplyser bistandsadvokaten til Ueland-familien Ragnar Falck Paulsen til NTB.

– Familien aksepterer at det skjer, men samtidig synest dei at det er belastande og slitsamt at saka kjem opp igjen, seier Paulsen.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) vart funne drepne nær landsbyen Imlil i Atlasfjella i Marokko måndag 17. desember i fjor, etter å ha vore på fottur i fjellet.

Dømte til døden

Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad og Rachid Afatti vart 18. juli dømte til døden for å ha deltatt både i planlegginga og gjennomføringa av drapa på dei to kvinnene. I praksis inneber straffa inntil vidare livstid i fengsel, i og med at Marokko ikkje har avretta nokon sidan 1993.

I slutten av juli vart det kjent at dei dømte ankar dommen.

Under rettssaka kravde Ueland-familien fem millionar marokkanske dirham, som svarer til 4,5 millionar kroner, i erstatning, men dei vart berre tilkjente to millionar dirham av retten i Salé.

Erstatningsbeløp til stifting

Etter at dei dømte anka, valde òg Ueland-familien å anke erstatninga dei vart tilkjent. Ifølgje Paulsen ankar familien fordi dei lettare vil få tilgang til informasjon om det som skjer i ankesaka, sidan den marokkanske bistandsadvokaten til familien då vil ha rett til å vere til stades i rettssalen. Familien har tidlegare sagt at eit eventuelt erstatningsbeløp i heilskap vil gå til ei stifting som blir oppretta i Maren Uelands namn.

– Vi fremmar det same kravet som sist. Samtidig held familien fram arbeidet med stiftinga, seier Paulsen.

