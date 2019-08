Bolsonaro meiner Macron har mentalitet som ein kolonist

utenriks

Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte torsdag at brannane i regnskogen i Amazonas utgjer ei internasjonal krise og bør vere prioritet når G7-landa møtest i helga i Frankrike.

Macron får kritikk av Bolsonaro for utsegna.

– Forslaget til den franske presidenten om at Amazonas-problema skal diskuterast på G7 utan deltaking frå land i regionen, framkallar ein kolonialistisk mentalitet som ikkje høyrer heime i det 21. hundreåret, skriv Bolsonaro på Twitter torsdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Internt

G7 består av Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. Dei skal i helga møtast i Biarritz i Frankrike.

Bolsonaro meiner Macron prøver å oppnå personlege politiske sigrar i ei sak han meiner er internt sak i Brasil og andre land regnskogen strekker seg over.

Torsdag uttalte den brasilianske presidenten òg at land som gir pengar for å verne Amazonas-regnskogen, ikkje gjer det for velgjerd, men «grip inn i suvereniteten» til Brasil, skriv Reuters.

– Huset brenn

Regnskogen i Amazonas blir gjerne kalla «verdas lunger» fordi han bind CO2 og avgrensar utsleppa i atmosfæren.

– Huset vårt brenn. Bokstaveleg talt. Amazonas' regnskog, lungene som produserer 20 prosent av oksygenet til planeten, står i brann, skriv Macron på Twitter.

Også FNs generalsekretær António Guterres seier at han er «djupt bekymra» over brannane.

– Midt i den globale klimakrisa har vi ikkje råd til meir skade på ei viktig kjelde til oksygen og biologisk mangfald. Amazonas må vernast, skriv han på Twitter.

Branndag

Talet på brannar i regnskogen i Brasil har auka med 83 prosent samanlikna med same periode i fjor, viser satellittdata frå Brasils institutt for romforsking (INPE). Ifølgje INPE vart det i perioden frå januar til august oppdaga over 72.000 brannar i brasilianske Amazonas, noko som er det høgaste talet sidan registreringane byrja i 2013.

Ei påtalemakt i Brasils Amazonas-region har starta etterforsking av brannane, ifølgje lokale medium.

Etterforskinga skal sjå nærare på kvifor «branndagen» til lokale bønder i delstaten Pará førre veke ikkje vart stoppa, heitte det i ei fråsegn frå påtalemakta torsdag.

Ifølgje lokale medium sette bønder i den sørvestlege delen av delstaten Pará terreng i brann langs hovudvegen BR-163 som del av ein felles innsats for å rydde nye beitemarker.

– Ikkje ressursar

Bolsonaro sa òg torsdag at Brasil ikkje har ressursar nok til å sløkke alle brannane i Amazonas.

– Amazonas er større enn Europa. Korleis skal du kjempe mot kriminalitet i eit så stort område? spurde han journalistar og heldt fram:

– Vi har ikkje ressursar til det, skriv Reuters.

Onsdag meinte Bolsonaro at det var ikkje-statlege organisasjonar som stod bak brannane. Konfrontert med påstandane av journalistar torsdag seier presidenten at han ikkje har bevis for å seie det. Han meinte dei «mest sannsynleg» står bak.

