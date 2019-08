Forsking viser at nattarbeid aukar risikoen for kreft

utenriks

Ekspertgruppa har bestått av 27 forskarar frå 16 land som på oppdrag frå Verdshelseorganisasjonen har gått gjennom tidlegare forsking om moglege samanhengar mellom nattarbeid og kreft. Resultatet er publisert i tidsskriftet The Lancet Oncology.

– Dette er det næraste vi kan komme å kunne fastslå at nattarbeid gir kreft, seier seniorforskar Johnni Hansen ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark til Fagbladet 3F.

Hansen har vore med i ekspertgruppa til WHO, som også i 2007 vurderte om det var ein samanheng mellom nattarbeid og kreft. Konklusjonen den gongen var den same.

Rammar òg menn

– Men den gongen gjaldt det berre kvinner og brystkreft. Nyare forsking tyder på at nattarbeid òg kan gi prostatakreft og kreft i tjukk- og endetarmen. Dermed kan menn som jobbar om natta, òg komme med i risikogruppa, seier Hansen.

Hansen understrekar at samanhengen mellom nattarbeid og kreft ikkje handlar om mangel på søvn, men meir om forstyrring av døgnrytme og lyspåverknad om natta.

Kaos i kroppen

– Frå naturen si side er vi biologisk innretta til å stå opp når det er lyst og gå i seng når det er mørkt. Lys om natta narrar hjernen vår til å tru at det er dag, seier han.

– Problemet er at cellene våre hovudsakleg blir gjenoppbygde og reparerte om natta. Dersom levra trur at det er kveld, og andre organ trur at det er dag, blir det kaos i kroppen. Det kan vere ei av forklaringane på kvifor nattarbeid sannsynlegvis kan gi kreft, seier Hansen.

Utbreidd

– Undersøkingane seier ikkje noko om kor mykje nattarbeid som skal til før ein får kreft, seier professor Anne Helene Garde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark til Fagbladet 3F.

– Eller korleis ein kan legge til rette nattarbeidet slik at ein minimerer risikoen, legg ho til.

Rundt 4 prosent av alle tilsette i alderen 15 til 75 år i Noreg, jobbar regelmessig om natta, medan ytterlegare 10 prosent jobbar om natta av og til, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

WHO har plassert nattarbeid på gruppe-2A-lista, som tar for seg faktorar som truleg er kreftframkallande for menneske.

(©NPK)