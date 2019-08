Irland krev vern av Brasils regnskog – truar med å stemme mot handelsavtale

utenriks

Brasils president Jair Bolsonaro har fått internasjonal kritikk for å ikkje gjere nok for å verne regnskogen. Nyleg stansa òg Noreg ei overføring på 3000 milliardar kroner som skal bidra til å hindre avskoging.

Dersom ikkje Brasil rettar seg etter miljøstandardar og vernar regnskogen, truar altså Irland med å stikke kjeppar i hjula for ein handelsavtale mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur, skriv Irish Times.

Det er umogleg for Irland å stemme for ein frihandelsavtale viss Brasil ikkje oppfyller miljøforpliktingane sine, seier statsminister Leo Varadkar i ei fråsegn. Han er «svært bekymra for dei rekordstore øydeleggingane forårsaka av skogbrannar i Amazonas i år».

– President Bolsonaros forsøk på å legge skulda for brannen på miljøorganisasjonar er orwellsk. Fråsegna hans om at Brasil vil halde seg til Parisavtalen «inntil vidare», bør få heile Europa til følgje med, legg han til.

Varadkar vil bruke dei to åra fram til avtalen skal godkjennast til å følgje nøye med på kva Brasil gjer på miljøfeltet.

– Vi kan ikkje seie til irske og europeiske bønder at dei skal bruke mindre sprøytemiddel og gjødsel, dyrke meir jord og omfamne biologisk mangfald, viss ikkje vi stiller krav til miljø, arbeidsvilkår og produktkvalitet når vi inngår handelsavtalar, seier Varadkar.

(©NPK)