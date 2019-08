Kina trappar opp handelskrigen med USA

utenriks

Tollsatsane vil variere mellom 5 og 10 prosent og vil bli implementert i to rundar – 1. september og 15. desember, ifølgje kinesiske styresmakter.

Kina opplyser òg at landet vil innføre toll på 25 og 5 prosent på høvesvis amerikanske bilar og bildelar frå og med 15. desember.

Det er berre den siste utviklinga i handelskrigen mellom dei to stormaktene. Kina åtvara førre veke om at det ville få konsekvensar dersom USA innfører toll på kinesiske varer til ein verdi av over 300 milliardar dollar.

Dei nye tollsatsane i USA var eigentleg planlagt frå 1. september, men Washington valde å utsetje det til desember. USAs president Donald Trump har til no gitt få teikn til å vilje avslutte handelskrigen.

– Nokon er nøydd til å gjere det, så eg står opp mot Kina. Eg tar handelskampen mot Kina, og veit du kva? Vi vinn, sa Trump tidlegare denne veka.

(©NPK)