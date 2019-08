Rapport: Teknologiselskap set verda i fare med drapsrobotar

utenriks

Den nederlandske organisasjonen Pax har undersøkt fleire enn 50 selskap for å sjå om dei jobbar med teknologi som kan vere relevant for kunstig intelligens i våpen, og om dei jobbar med relaterte militære prosjekt.

– Kvifor nektar ikkje selskap som Microsoft og Amazon for at dei er i gang med å utvikle slike høgst omstridde våpen, som kan vere i stand til å bestemme seg for å drepe menneske utan direkte ordre frå menneske, seier Frank Slijper, som er hovudforfattaren av rapporten.

Bruken av kunstig intelligens (AI) i våpen, slik at dei på eiga hand kan velje ut og angripe mål, har dei siste åra utløyst ein heftig etisk debatt. Kritikarane åtvarar mot at slike våpen kan setje internasjonal tryggleik i fare og innebere ein tredje våpenrevolusjon i historia til menneska, etter oppfinninga av krut og atomvåpen.

Google driv ikkje med våpenutvikling

Google er blant sju selskap som undersøkinga har funne ikkje driv med utvikling av AI til våpen, blant dei 50 som er undersøkte i tolv land. 22 selskap vart plasserte i ei mellomgruppe, medan dei resterande 21 er i ein kategori som driv med forsking som bekymrar.

Blant dei er Amazon og Microsoft, som begge er ute etter ein Pentagon-kontrakt på 10 milliardar dollar for å bygge sky-infrastrukturen for det amerikanske militæret.

Andre i «bekymringsgruppa» inkluderer Palantir, eit selskap med røter i CIA som har fått ein kontrakt på 800 millionar dollar for å utvikle eit AI-system «som kan hjelpe soldatar til å analysere ei kampsone i sanntid».

Masseøydeleggingsvåpen

– Det er ikkje til å unngå at autonome våpen utviklar seg til masseøydeleggingsvåpen. Om mennesket ikkje er med, kan ein enkeltperson fyre av ein million våpen eller hundre millionar våpen, seier Berkeley-professor Stuart Russel.

– Faktum er at autonome våpen kjem til å bli utvikla av selskapa. Viss ein skal lage ein kampanje for å hindre at slike våpen blir utbreidde, vil selskapa spele ei viktig rolle, legg han til.

Utviklinga av kunstig intelligens til bruk i våpen har utløyst både debatt og protestar innanfor industrien. Det førte til at Google i fjor lét vere å fornye ein Pentagon-kontrakt, og det har òg vore protestar blant Microsoft-tilsette.

Alle våpen kan styrast av AI

Ifølgje Russel kan alle våpen som eksisterer i dag, bli utstyrte med kunstig intelligens, enten det er stridsvogner, jagarfly eller ubåtar. Israelske Harpy er ein autonom drone som allereie eksisterer, og som heng rundt i eit målområde der han vel ut mål som kan angripast.

Endå meir skremmande er nye kategoriar av autonome våpen som enno ikkje eksisterer, mellom anna minidronar som dei i filmen «Slaughterbots» frå 2017.

Slike dronar kan bruke ansiktsgjenkjenning til å utrydde éi etnisk gruppe eller eitt kjønn, eller bruke informasjon frå sosiale medium til å utrydde berre folk med eit bestemt politisk syn, ifølgje Russell.

EU har utvikla retningslinjer for korleis selskap skal utvikle AI, inkludert behovet for menneskeleg medverknad, men Russell meiner det er behov for eit absolutt internasjonalt forbod mot maskinar som på eiga hand kan bestemme seg for å drepe.

