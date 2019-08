WHO: Kampen mot malaria har stagnert

utenriks

– Verda er ved eit vegskilje. Historiske framsteg som er oppnådd det siste tiåret, går heilt klart langsamare, seier Pedro Alonso, sjefen for malariaprogrammet til Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Han seier han er djupt bekymra for at i overkant av 400.000 menneske framleis døyr av malaria kvart einaste år, og at rundt 200 millionar menneske blir smitta av den myggborne sjukdommen.

Ifølgje rapporten, som vart presentert i Genève fredag, trengst det ein massiv og samordna innsats for å utrydde sjukdommen. WHO konstaterer òg at det er småbarn og fattige som er mest utsett, og at tre av fire som døyr av malaria, er barn under fem år.

Når ikkje måla

«Trass i enorme framskritt når det gjeld å redusere talet på malariatilfelle og dødsfall frå år 2000 til 2015, har vi dei to siste åra vore vitne til at den globale framgangen har stagnert», heiter det i rapporten.

Rapporten konkluderer med at målet om å redusere førekomsten og dødstala med 90 prosent innan 2030 truleg er utanfor rekkevidde.

Rapporten anslår at sjølv med dei mest optimistiske scenarioa og anslaga, vil det framleis vere 11 millionar smittetilfelle i Afrika i 2050. 90 prosent av dei som døydde av sjukdommen i 2018, var i Afrika sør for Sahara.

Treng nye milliardar

Ifølgje WHO har finansieringa av malaria-programma i stor grad stagnert sidan 2010. FN-organisasjonen ber om langt kraftigare lut frå verdssamfunnet, og anslår at det trengst 34 milliardar dollar for å kjempe mot sjukdommen fram til 2030.

WHO er heller ikkje fornøgd med dagens vaksine, som berre er 40 prosent effektiv.

– Å redde verda frå malaria vil vere ein av dei største sigrane innan folkehelse, seier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Med nye verktøy og tilnærmingar kan vi gjere denne visjonen til verkelegheit, fastslår han i ei fråsegn same dag som rapporten vart publisert.

(©NPK)