65 demonstrantar arresterte i Hongkong i helga

Fleire av demonstrantane er sikta for ulovleg forsamling, innehav av våpen og vald mot politibetjentar.

– Dei eskalerande, ulovlege og valdelege handlingane frå dei radikale demonstrantane er ikkje berre skandaløse, dei fører òg Hongkong mot ein veldig farleg situasjon, seier regjeringa i ei fråsegn.

Hundrevis av svartkledde demonstrantar væpna med bambusstokkar og baseballkøller støytte saman med opprørspoliti i Kowloon-distriktet søndag. Ved eitt tilfelle trekte politiet òg skytevåpen. Dette skjedde etter at demonstrantar med pinnar og stenger jaga politiet ned ei gate og kalla dei gangsterar.

Hongkong har vore prega av massive protestar sidan juni, og millionar av innbyggarar har demonstrert mot den Beijing-vennlege regjeringa.

Demonstrasjonane retta seg først mot eit omstridd lovforslag som opna for at Hongkong kunne utlevere personar til rettsforfølging i Kina. Lovforslaget vart til slutt lagt på is, men demonstrasjonane har halde fram.

Den tidlegare britiske kolonien Hongkong har hatt delvis sjølvstyre sidan territoriet vart ført tilbake til Kina i 1997. Sidan demonstrasjonane starta i juni har over 700 vorte arrestert.

