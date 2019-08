Rouhani forsvarar Zarifs G7-besøk

utenriks

Zarif hadde samtalar med Frankrikes president Emmanuel Macron og utanriksminister Jean-Yves Le Drian på sidelinja av G7-toppmøtet i Biarritz, noko den strengt konservative iranske avisa Kayhan meiner var «upassande».

Avisa viser til at Zarif var i Paris for få dagar sidan og meiner at besøket søndag i Biarritz derfor signaliserte «svakheit og desperasjon».

Macron har gått i spissen for å forsvare atomavtalen med Iran etter at president Donald Trump trekte USA frå avtalen i mai i fjor. Det var den franske presidenten som inviterte Zarif til Biarritz.

Irans president Hassan Rouhani avviser kritikken mot utanriksministeren og meiner alle moglege middel må takast i bruk for å sikre Irans interesser, også diplomati.

– Det er i vår nasjonale interesse å nytte alle moglege reiskap, sa Rouhani i ein TV-overført tale måndag.

– Eg ville ikkje ha nølt med å møte nokon som kunne sikra framgang for landet mitt og løyst problem for folk, heldt han fram.

Zarif får òg støtte frå den meir reformvennlege iranske avisa Etemad, som kallar diplomatiet hans i Frankrike det mest håpefulle som har skjedd sidan USA trekte seg frå atomavtalen.

