Trump opnar for toppmøte med Irans president

Nyheita om eit mogleg toppmøte mellom Trump og Irans president, Hassan Rouhani, kom på pressekonferansen som måndag avsluttar G7-toppmøtet i franske Biarritz.

Det var på førehand varsla at det ikkje ville komme noko felles slutterklæring etter G7-toppmøtet, men Macron opplyser at toppmøtet likevel har komme fram til ei felles fråsegn.

På den avsluttande pressekonferansen Macron heldt saman med Trump, sa han at «eit slags vegkart» er oppstilt etter at Irans utanriksminister besøkte den franske feriebyen medan toppmøtet gjekk føre seg.

– Forholda er lagt til rette for eit møte mellom Rouhani og Trump, sa den franske presidenten, som var vert for toppmøtet denne helga.

Han håpar dei to statsleiarane kan møtast dei kommande vekene. Macron seier han har snakka med Rouhani og fortalt at dersom han møter Trump, vil det vere moglegheiter for å inngå ein avtale.

På pressekonferansen sa Trump sjølv at han er villig til å møte Rouhani, «under dei rette omstenda».

Samde om teknologiskatt

For sin eigen del kunne Macron forsikre at han og Trump har blitt samde i spørsmål om skattlegging av teknologigigantar. Frankrikes planar om å skattleggje store – og ofte amerikanske – IT-selskap førte før toppmøtet til at USA trua med å legge ny toll på franske vinar. Det fekk igjen EU-president Donald Tusk til i seia at EU i så fall ville svare med same mynt overfor USA.

På sida av det offisielle toppmøteprogrammet snakka Tysklands statsminister Angela Merkel positivt om handelssamtalar mellom EU og USA.

Trump planlegg tysklandstur

Ho fekk gode ord tilbake frå Trump som sa ho var «ei briljant kvinne, som forstår nøyaktig korleis alt ligg an». Han sa òg at han kunne tenkje seg å besøkje Tyskland snart.

– Eg har tysk blod i årane. Eg kjem til å reisa dit. Vi kjem til å komme dit snart, til Tyskland, sa Trump i samband med eit bilateralt møte med Merkel måndag formiddag.

