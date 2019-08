Britisk opposisjon opnar for å lovfeste brexit-utsetjing

utenriks

Labour-leiar Jeremy Corbyn hadde tysdag kalla inn ei rekke politikarar for å diskutere korleis dei kan unngå at Storbritannia forlèt EU utan ein avtale. Han fekk besøk av leiarane for det skotske nasjonalistpartiet SNP, Liberaldemokratane, Dei Grøne og Change UK. Sistnemnde er ei gruppe uavhengige parlamentarikarar.

– Dei frammøtte vart samde om at det er nødvendig å finne ein praktisk måte å forhindre ein brexit utan avtale. Det inkluderer moglege nye lovvedtak og mistillitsvotum, heiter det i ei fråsegn tysdag, fortel Reuters.

SNP-leiar Ian Blackford seier til BBC at møtet var «positivt og produktivt»

– Parlamentet må gripe denne moglegheita, samle seg for å hindre Boris Johnson i å stengje for demokratiet og vere innstilt på å bruke alle mekanismar for å blokkere ein katastrofal hard brexit, seier Blackford, som vil prioritere lovvedtak som verkemiddel.

Den konservative regjeringa har saman med støttepartiet DUP frå Nord-Irland eit knapt fleirtal i Underhuset. Dermed er brexitmotstandarane avhengig av å finne støtte hos enkelte på motsett side i nasjonalforsamlinga for å få gjennom eventuelle forslag.

Samlast neste veke

Parlamentet kjem ikkje saman før neste veke, men brexitmotstandarar har diskutert kva dei skal gjere heilt sidan Johnson tok over etter Theresa May og gjentok løftet om å ta britane ut av unionen 31. oktober – med eller utan ein avtale.

Labour-leiaren har tidlegare sagt at han meiner eit nyval er den beste moglegheita for å hindre at britane forlèt EU utan ein sluttavtale. Han har òg sagt at han vil stille mistillitsforslag mot Johnson så fort det lèt seg gjere og har tilbode seg å leie ei overgangsregjering dersom forslaget blir vedtatt.

Ei av utfordringane med den løysinga er at fleire av dei som vil stikke kjeppar i hjula for Johnsons brexitprosess, slett ikkje vil ha Corbyn som statsminister.

– Eg trur den beste måten å unngå at vi krasjar ut av EU utan ein avtale er å vedta ei lov som pålegg regjeringa å be EU om ei utsetjing, ideelt sett så vi kan la folket avgjere, seier Liberaldemokratenes leiar Jo Swinson til BBC etter møtet på tysdag. Ho ser på mistillitsforslag som ein «siste utveg» for å tvinge gjennom viljen til Parlamentet.

Også leiaren for Dei Grøne, Caroline Lucas, trur lovfesting av ei utsetjing er den beste vegen å gå.

Meir optimistisk

Ei kjelde ved kontoret til statsministeren skuldar opposisjonsleiarane for «å prøve å sabotere Storbritannias posisjon» i samtalane med EU. Det «er no framdrift» i dei samtalane, legg kjelda til overfor statskanalen.

Johnson sjølv har fleire sagt at han ønsker ein ny og betre avtale med EU, men at det viktigaste er å unngå fleire utsetjingar.

Den siste veka har han gått offensivt ut overfor EU og teke opp att kravet om at den såkalla backstop-løysinga for irskegrensa må vekk. På slutten av G7-møtet sa han at han hadde vorte «marginalt meir optimistisk» med tanke på å få til ein ny avtale.

